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Мариуполь получил результаты тестирования игроков на коронавирус

22:39 8 Читати українською
Мариуполь получил результаты тестирования игроков на коронавирус
Александр Бабич / Фото ФК Мариуполь

Мариуполь – один из первых клубов УПЛ, кто сделал стартовый шаг для возобновления сезона УПЛ.

Тренерский штаб, футболисты и персонал Мариуполя сдали ПЦР-тесты на наличие коронавируса.

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Как сообщает официальный сайт приазовцев, в клубе все здоровы. Игроки Мариуполя уже могут приступать к тренировкам.

После 23-х туров чемпионата Украины команда Александра Бабича расположилась на 8-й строчке турнирной таблицы. Напомним, УПЛ решила восстановить матче уже с 30 мая.

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