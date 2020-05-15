Мариуполь получил результаты тестирования игроков на коронавирус

Бельгия — 20:41 89
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Соболь официально стал чемпионом Бельгии – еще трое украинцев сыграют в Лиге чемпионов
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Испанского ветерана обвинили в причастности к договорным матчам – большую аферу организовали экс-игроки РеалаИспания — 20:15 110
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"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛАнглия — 19:22 281
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Яремчук отказался переходить в клуб АПЛБельгия — 17:49 449
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