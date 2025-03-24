Юрий Павлишин, который является генеральным директором любительского Феникса из Подмонастыря, поделился своими впечатлениями от соглашения о смене собственника ФСК Мариуполь и рассказал о своем назначении на руководящую должность в клубе.

– У Мариуполя сменились владельцы, и ими стали владельцы Феникса, Да?

– Да.

– Можете детальнее рассказать о том, кто эти люди, которые пришли в клуб? Из каких сфер эти люди, долго ли они в футболе?

– Смотрите, неделя началась, у нас мало времени из-за разных заявок. Подробно все это вам рассказать не имею физических возможностей. Лишь то, что писалось уже. Что все уже произошло.

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– Что именно вы имеете в виду? Что произошло?

– Имею в виду, что писали догадки, будет ли Феникс-Мариуполь. Будем доигрывать сезон как Феникс-Мариуполь.

– Команда Феникс будет выступать как Мариуполь в Первой лиге, а уже с нового сезона будет какой-то ребрендинг, да?

– Ребрендинг будет, но сейчас мы будем выступать как Феникс-Мариуполь. Двойное название будет.

– Соответственно, игроки будут из команды Феникс?

– Нет, будут профессиональные игроки.

– Как я понимаю, в эти сжатые сроки вам нужно набрать команду?

– Да. По регламенту мы не можем заявить игроков из любительских команд, это должны быть свободные игроки, у которых завершены или расторгнуты контракты.

– А кто будет тренировать команду, можете ответить?

– Максим Фещук будет главным тренером.

– Какие задачи будут ставиться на этот сезон и следующий? Какие амбиции у руководства?

– Амбиции – в первую очередь сохранить прописку в Первой лиге. Следующий сезон, если все будет хорошо и будем играть в Первой лиге, то будет задача быть в топ-3.

– Есть амбиции подняться в УПЛ?

– Да, есть.

– Новые владельцы и руководство согласились погасить все долги, которые имел клуб?

– Да.

– Переговоры были тяжелыми или нет? Можете как-то охарактеризовать?

– Все переговоры тяжелые. Сейчас у нас такое тяжелое время. Хотелось, чтобы обе стороны были довольны от заключенной сделки. Вы даже можете почерпнуть информацию о том, кто был владельцем клуба Феникс на любительском уровне, те самые владельцы ФСК Мариуполь сейчас (бенефициарами Феникса являются львовские бизнесмены Владимир Феникс, Василий Денека и Степан Пилип, – прим.).

Я был генеральным директором Феникса, сейчас я назначен генеральным директором ФСК Мариуполь.

– Где команда будет выступать? Во Львовской области или во Львове?

– Во Львове. Будем играть на стадионе Скиф, а в будущем, с развитием стадиона в селе Подмонастырь, попробуем перебазироваться туда, – сказал Павлишин в комментарии Tribuna.

Напомним, что недавно стало известно, что ФСК Мариуполь исчезнет с футбольной карты Украины. Спонсор клуба больше не имел возможности финансировать команду, а нового инвестора найти так и не удалось.

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