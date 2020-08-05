Мариуполь подписал новые соглашения с двумя игроками Шахтера

Защитник Назарий Муравский и форвард Андрей Кулаков проведут следующий сезон в лагере Мариуполя, сообщает официальный сайт клуба.

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Оба игрока принадлежат Шахтеру и будут защищать цвета приазовцев на правах аренды. Стоит отметить, что и предыдущий розыгрыш УПЛ Муравский и Кулаков провели в Мариуполе.

Напомним, на тренерском мостике приазовского клуба произошли изменения, пост главного тренера вместе со своей командой специалистов покинул Александр Бабич. На его место пришел Остап Маркевич, последним клубом молодого специалиста был Черноморец.

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