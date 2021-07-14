Украинский защитник Станислав Микицей стал игроком Мариуполя, сообщает официальный сайт "азовцев".

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31-летний защитник подписал контракт с командой Остапа Маркевича сроком на один сезон. К слову, Станислав уже имеет опыт выступлений за Мариуполь – с 2009 по 2011 гг. он провел за "азовцев" 27 матчей в УПЛ.

Напомним, Микицей – воспитанник Шахтера. За главную команду "горняков" дебютировал в июле 2007 года в матче против запорожского Металлурга. В Украине успел поиграть за Зарю, Александрию и Черноморец. Есть у него опыт выступлений и за рубежом – в составе латвийской Елгавы. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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