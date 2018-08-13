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Мариуполь подписал Федорчука

14:12 91 Читати українською
Мариуполь подписал Федорчука
Валерий Федорчук / фото ФК Мариуполь

Бывший полузащитник Днепра, Динамо и Карпат Валерий Федорчук продолжит карьеру в Мариуполе.

ФК Мариуполь на своем официальном сайте объявил о том, что Валерий Федорчук стал футболистом "приазовцев".

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Контракт подписан до конца текущего сезона. Федорчук будет выступать в новой команде под 25 номером.

Последние полгода Федорчук играл за Ригу, за которую сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

Ранее 29-летний футболист выступал за ФК Львов, Кривбасс, Днепр, Карпаты, Волынь, Динамо и Верес, за которые провел 167 матчей в украинской Премьер-лиге.

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