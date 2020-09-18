СК Днепр-1 в первых двух турах побед не знал, а третий матч нового сезона может стать для Дмитрия Михайленко последнее во главе "желто-черных". На его место сватают Игоря Йовичевича и не только, но даже на пороге перемен днепровцам необходимо было набирать три очка, ведь команда уже слишком много потеряла. Впрочем, у Мариуполь на этот счёт было другое мнение.

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Хозяева стартовали активнее, зажав азовцев на их половине поля. Уже на 3-й минуте Хобленко пробивал в падении через себя с близкого расстояния, однако по воротам не попал; затем у "спортклубовцев" прошёл ряд перспективных атак с кроссами и вбеганиями в штрафную, однако в завершающей фазе подопечным Дмитрия Михайленко не хватало последнего паса. Мариуполь едва не наказал на 19-й минуте обычным выносом, после которого один на один с Сарнавским вылетел Кулаков, однако Андрей пробил с левой неудачно.

Постепенно гости выровняли игру, пользуясь возможностью пробивать с дистанции. На 25-й минуте хозяев классным выстрелом из-за пределов штрафной мимо правой девятки напугал Кирюханцев. На 26-й же Мариуполь открыл счёт в результате прохода Бондаренко мимо Кравченко и Логинова с ударом в правый верхний угол метров с 20-ти – 0:1. Через четыре минуты Дубинчак пытался сравнять, упав в штрафной азовцев и заработав пенальти, однако вместо пенальти Владислав получил желтую за симуляцию. Последние же 15 минут прошли в позиционной борьбе с большим количеством фолов и без реальной остроты.

На старте второго тайма СК Днепр-1 высоко и агрессивно прессинговал, а Мариуполь довольно уверенно держал счёт. Моментов долгое время не возникало, однако команды продолжали бить друг друга по ногам, заработав три предупреждения за четыре минуты. По такому футболу на 58-й минуте Горбунов мог удвоить преимущество азовцев, но его выстрел с линии штрафной пролетел мимо правой штанги. Наказание за расточительность прилетело на 60-й, когда Дубинчак прорвался по левому флангу и прострелил на 11 метров под удар Хобленко – Алексей пробил точно в левый угол. 1:1!

Так повелось в этом матче, что после забитого гола моментов не возникало, а вот кучу фолов футболисты организовали. Хобленко даже травму получил, однако без помощи соперника. Впрочем, поединок всё равно выглядел динамично, а учитывая необходимость победы для днепровцев – ещё и нервно. "Желто-черным" в атаках не хватало выдумки и выдержки, а вот Мариуполь действовал спокойнее и проще – именно так и забил. На 78-й минуте гости заработали стандарт, Кащук исполнил подачу, а Сагуткин замкнул головой – 1:2.

На 84-й Мишньов мог и добить СК Днепр-1, однако его удар со штрафного прошёл по центру, а на добивании после не самого лучшего сейва Сарнавского никого не оказалось. Хозяева имели шансов спастись в компенсированное время вследствие подачи с левого фланга и замыкания Дугласа, однако мяч по высокой дуге упал на внешнюю сторону сетки. В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Мариуполя.

Таким образом, Мариуполь набрал шесть очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. СК Днепр-1, имея в активе один зачётный балл, опустился одиннадцатое место.

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