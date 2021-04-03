Мариуполь не знал вкуса побед более четырех месяцев, тогда как Ингулец в двух последних матчах набрал 6 очков. К тому же азовцы снова не имеют возможности играть на своем стадионе. Сегодняшняя встреча состоялась на газоне ОСК Металлист. Подопечным Остапа Маркевича можно только посочувствовать, как и самому наставнику по поводу будущего которого в команде начинают появляться сомнения.

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Со стартом игры Мариуполь задекларировал свои претензии прервать безвыигрышную серию. Номинальные хозяева без раздумий начали штурмовать ворота Артема Малыша. Уже на 5-й минуте Виталию Романову пришлось консультироваться с ассистентом VAR. Очеретько классным пасом вывел на удар Топалова, и тот прошил голкипера Ингульца. Ассистент арбитра зафиксировал офсайд, а через минуту правильность этого решения подтвердили специалисты за мониторами.

Ингулец пытался сопротивляться, но делал это очень неорганизованно. В этом, очевидно, заслуга самого Мариуполя. Азовцы после потери мяча сразу пытались вступать в отбор и не позволяли сопернику приближаться к воротам. Единственный удар в створ петровчане нанесли метров с 30-ти. Хозяева же регулярно разрывали оборону Ингульца фланговыми атаками. На 23-й Топалов даже оформил дубль, но и на этот раз забрался в положение вне игры. Когда доходило до "легальных" моментов, то подводила точность (Топалова, Бондаренко и Кулакова), или же свою команду спасал Малыш.

Когда казалось, что на перерыв футболисты уйдут без забитых мячей, номинальные гости "привезли" себе гол. Салем не поладил с собственным голкипером, чем моментально воспользовался Кулаков. Андрей совершил рывок и заставил Малыша фолить – пенальти. К отметке подошел Бондаренко и уверенно реализовал наказания. Кстати, именно Артем установил окончательный счет во время предыдущей встречи этих команд (1:1). После отдыха не прошла даже минута, а Мариуполь уже удвоил свое преимущество. Вновь забил Бондаренко. Полузащитник пробил из-за пределов штрафной, и мяч после касания с руками Малыша залетел в сетку.

Похоже, хуже от такого начала второго стало только Мариуполю. Илья Коваленко, который вышел на поле после перерыва, за каких-то две минуты нивелировал все предыдущие достижения соперника. Сначала полузащитник ассистировал Плахотнюку, а уже через мгновение классным ударом головой забил сам. Однако против такого развития событий был Бондаренко. Артем реализовал еще один пенальти, который на этот раз заработал сам. Это первый хет-трик в профессиональной карьере хавбека, права на которого принадлежат Шахтеру. Завершил сверхрезультативную 20-минутку гол Стасюка. Мариуполь провел акцентированную размашистую атаку и вернул себе преимущество в два мяча.

Вторую половину второго тайма команда Остапа Маркевича провела значительно осторожнее. Азовцы не препятствовали сопернику владеть инициативой, но в защите действовали внимательно. Вплоть до 87-й минуты, когда Олег Кудрик заработал глупый пенальти, налетев на игрока Ингульца. Илья Шевцов не простил такой ошибки – 4:3. Хотя арбитр компенсировал аж 5 минут, спастись от поражения гости не смогли. В конце концов Мариуполь удержал победу, которая для команды стала первой с 27 ноября прошлого года. Азовцы набрали 21 очко и опередили именно Ингулец, у которого осталось 19 пунктов и 10 строчка в турнирной таблице.

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