Как известно, 21-летний Вакула устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. Официально событие не подтвердили ни Шахтер, которому принадлежит игрок, ни Мариуполь. Приазовцы вообще заявили, что хавбек не является их футболистом.

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Как выяснилось, Вакула действительно был в шаге от подписания контракта с Мариуполем. Именно в тот день полузащитник должен был пройти медосмотр и оформить переход, но произошла та самая авария. После этого в Мариуполе больше не рассчитывают на футболиста и не знают, где он находится, информирует Meta-ratings.

Напомним, во время зимнего трансферного окна Вакула успел перейти в Десну на правах аренды. Однако впоследствии черниговцы отказались от футболиста из-за якобы нарушения режима. После этого Владислав отправился в Мариуполь, за который уже в свое время выступал, но, как оказалось, до подписания контракта дело так и не дошло.

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