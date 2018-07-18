Мариуполь опубликовал цены на билеты и абонементы на сезон 2018/19

Стала известна билетная программа Мариуполя на сезон 2018/2019, вскоре болельщики смогут приобрести билеты и абонементы.

Мариуполь на своем официальном сайте опубликовал билетную программу на сезон 2018/2019. Первая домашняя игра "чаек" состоится 29 июля против новичка УПЛ черниговской Десны.

Матчи Олимпика и Мариуполя будут транслировать телеканалы "Футбол 1/2"

Разовые билеты, доступные для приобретения в кассах будут делиться на три ценовых категории:

Категория 1 – цена 70 грн. Сектор № 4 с сиденьями повышенной комфортности.

Категория 2 – цена 50 грн. Сектора № 3, 5, 10, 11, 12

Категория 3 – цена 40 грн. Сектора № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Сезонные абонементы, действительные на первый этап текущего сезона (11 домашней матчей + возможные игры Кубка Украины), можно приобрести двух категорий.

Категория 1 – цена 600 грн. Сектор № 4 с сиденьями повышенной комфортности.

Категория 2 – цена 400 грн. Сектора № 3, 5, 10, 11, 12