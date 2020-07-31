Мариуполь определил план подготовки к сезону 2020/21

Мариуполь начнет подготовку к новому сезону 3 августа, сообщает официальный сайт клуба.

Фомин покинул Мариуполь

После проигранного финала плей-офф за место в еврокубках игроки первой команды приазовцев получили несколько дней отдыха. Однако, уже в ближайший понедельник Мариуполь соберется на своей учебно-тренировочной базе. Тогда же боссы клуба презентуют новый тренерский штаб команды.

Напомним, что ранее Мариуполь официально объявил об отставке Бабича с должности наставника. Кроме того, приазовцы попрощались с несколькими опытными исполнителями.

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