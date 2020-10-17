Минай после победы в дебютном матче УПЛ знал только поражения и ничьи, поэтому в родных стенах подопечные Василия Кобина были настроены дать бой. Мариуполь же, обиженный "левым" пенальти в поединке с Колосом в предыдущем туре, также не собирался отдавать очки – впрочем, чрезвычайно интересной встречи в Ужгороде никто не ожидал даже при таких раскладах. Слишком прагматично привык работать Минай.

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Закарпатцы лучше начали матч, захватив инициативу и заработав ряд стандартов. Впрочем, Мариуполь быстро вернул контроль над мячом, уже на 8-й минуте проверив на прочность перекладину ворот Поповича – это Сикан ударом головой замкнул подачу Стасюка. Хозяева на 12-й огрызнулись слабым выстрелом Шиндера с близкой дистанции после рикошета. Гальчук спокойно забрал мяч в руки. Обидно, ведь это был последний опасный момент в первом тайме.

В целом, до перерыва Мариуполь выглядел значительно активнее и острее, хотя до интересного завершения у азовцев тоже не доходило. Василий Кобин был очень недоволен своими подопечными, уже на 33-й минуте сняв с игры Глаголу, а уже на второй тайм он выпустил Маембе и Ткачука. Кныш мог отличиться голом на 49-й минуте, ворвавшись в штрафную и закрутив мяч в дальний угол, но тот пролетел рядом со штангой. Мариуполь огрызнулся на 56-й прямым ударом Мишнёва со стандарта – точно в руки Поповичу. Лучший же шанс открыть счёт упустил Нуриев, который на 61-й минуте влетел на правый край штрафной и пробил в ближний угол. Гальчук зафиксировал "круглого" в руках.

Второй тайм и на старте встречи не впечатлял невероятными скоростями и перспективными моментами, а после рывка Нуриева вообще развалился. Команды поочередно владели мячом, зарабатывали какие-то стандарты и загружали мяч в штрафную – Мариуполь после некоторых таких действий даже пробивал по воротам, но эти попытки были очень неудачными. Минай ближе к завершающему периоду встречи вообще бросил попытки атаковать, сев всей командой на свою половину поля.

Всё шло к нулевой ничьей, однако на 90+1-й минуте судьба решила отдать Мариуполю долг за Ковалёвку. Кулаков прорывался к штрафной и получил по ногам от Меличенка – арбитр Евгений Арановский назначил пенальти, однако на повторе было заметно, что фол произошел до линии! Рефери решения не изменил, а Бондаренко не без проблем прошил Поповича с "точки" – 0:1! Это был победный гол.

Таким образом, Мариуполь набрал десять очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Минай остаётся одиннадцатым с четырьмя зачётными баллами в активе.

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