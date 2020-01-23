Мариуполь объявил соперников на втором сборе в Турции – команда проведет 6 спаррингов

Подопечные Александра Бабича сыграют 6 товарищеских матчей во время второго тренировочного сбора в Турции.

Мариуполь на своем официальном сайте объявил соперников и даты проведения товарищеских матчей во время заключительного этапа подготовки ко второй части сезона.

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6 февраля: Мариуполь – Стрипфинг (Австрия), 10:00.

6 февраля: Мариуполь – Славия (Болгария), 16:00.

10 февраля: Мариуполь – Черноморец (Одесса), 16:00.

13 февраля: Мариуполь – Локомотив (Грузия), 16:00.

Еще два соперника украинской команды определятся позже.

Напомним, что Мариуполь пока занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году подопечные Александра Бабича сыграют 22 февраля против Зари.

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