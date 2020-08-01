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Мариуполь объявил об уходе еще двух игроков

16:38 - Читати українською
Мариуполь объявил об уходе еще двух игроков
Тищенко против Буяльского / Сайт Динамо

Мариуполь продолжает серьезную чистку состава перед началом сезона 2020/21.

Азовцы на своем официальном сайте объявили об уходе двух хавбеков – Павла Полегенько и Игоря Тищенко.

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Контракты обоих игроков завершились, и клуб решил не продлевать их. Полегенько защищал цвета Мариуполя два года и отметился одним голом в 38 матчах чемпионата Украины. Тищенко является воспитанником азовцев, дебютировал за первую команду в сезоне 2006/07. В 2013-м покидал Мариуполь, но через три года вернулся. Всего в активе Тищенко 197 матчей за клуб, 14 голов.

Напомним, ранее Мариуполь уже успел попрощаться с двумя ветеранами – Фоминым и Яворским. Также было объявлено об отставке главного тренера команды Александра Бабича.

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Игорь Игорь Тищенко Мариуполь Мариуполь Павел Павел Полегенько
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