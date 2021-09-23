Мариуполь на своей официальной странице объявил о подписании сразу двух легионеров.

Сумасшедшая серия пенальти в видеообзоре кубкового матча Волынь – Мариуполь

Новичками азовцев стали хорватский защитник Петар Босанчич и хавбек сборной Северной Македонии Стефан Спировски. Оба игрока заключили с командой Маркевича соглашения до конца сезона.

К слову, Босанчич последние сезоны выступал за Истру и стал первым хорватом в истории клуба. Провел три матча за молодежную сборную Хорватии (1 гол). Спировски играл на Кипре за местный АЕК. В его активе 41 матч за национальную сборную (1 гол).

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