Мариуполь объявил о подписании двух легионеров
Похоже просьбы Остапа Маркевича по усилению команды были услышаны руководством клуба.
Мариуполь на своей официальной странице объявил о подписании сразу двух легионеров.
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Новичками азовцев стали хорватский защитник Петар Босанчич и хавбек сборной Северной Македонии Стефан Спировски. Оба игрока заключили с командой Маркевича соглашения до конца сезона.
К слову, Босанчич последние сезоны выступал за Истру и стал первым хорватом в истории клуба. Провел три матча за молодежную сборную Хорватии (1 гол). Спировски играл на Кипре за местный АЕК. В его активе 41 матч за национальную сборную (1 гол).
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