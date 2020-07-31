Мариуполь назначит Остапа Маркевича главным тренером – СМИ назвало дату презентации

О договоренности между клубом и 42-летним специалистом сообщалось еще в начале июля. Уже в понедельник, 3 августа, Мариуполь объявит о начале сотрудничества официально, утверждает Футбол NEWS.

Бабич после увольнения из Мариуполя уже получил предложение из Европы

На посту наставника азовцев Маркевич-младший заменит Александра Бабича, с которым не стали продлевать контракт. В прошлом сезоне Мариуполь занял восьмое место в турнирнирний таблице УПЛ, а в финале плей-офф за Лигу Европы проиграл Колосу.

К слову, последним местом работы Остапа Маркевича был Черноморец, который он покинул несколько месяцев назад. Также он имеет опыт работы в агробизнесе и молодежке Вильярреала.

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