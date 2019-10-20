Мариуполь на последних минутах вырвал победу над СК Днепр-1

В рамках первого воскресного матча 11-го тура УПЛ Мариуполь дожал СК Днепр-1 благодаря шикарному голу Валерия Федорчука.

Матч начался в довольно невысоком темпе и без остроты. Казалось, что нас ожидает обычное бей-беги без моментов, но во второй трети первого тайма команды подняли скорости и стали существенно обострять игру. Первый удар в створ на 15-й минуте нанёс Супряга, замкнув прострел, однако получилось очень слабо – и явно не настолько остро, как попытка Чурко перебросить голкипера на 16-й, когда Юрчук вышел далеко на фланг. К счастью для гостей, мяч пролетел мимо ворот.

На 23-й минуте счёт во встрече мог открыть Горбунов, которому удался хороший дальний удар, но Юрчук парировал его. Гости сразу ответили замыканием головой в исполнении Когута, однако мяч пролетел рядом со штангой. На 27-й шикарную контратаку 3-в-1 запорол Мишнёв, в завершающей фазе отпустив "круглого" от себя и позволив Папе спасти СК Днепр-1. После этого игра затормозила минут на десять, хотя темп оставался достаточно высоким.

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Завершение первого тайма осталось за Мариуполем. На 37-й минуте азовцы создали лучший момент во встрече – Горбунов заработал штрафной и сам же его исполнил, мощным прямым ударом попав в перекладину. На 42-й же дальним выстрелом мог отличиться Тищенко, однако он запустил мяч над каркасом ворот. Через минуту он повторил свою попытку, но это было уже слишком неточно. В конце концов, на перерыв команды ушли без голов.

Начало второго тайма прошло в невысоком темпе, но первый опасный момент долго ждать не пришлось. Уже на 51-й минуте Супряга сместился на правый край штрафной и прострелил на ближнюю штангу, откуда Коркишко пробил в подкате – немного не хватило точности Дмитрию. Мариуполь ответил несколькими забросами в штрафную, но ничего, кроме ударов Чурко и Танковского в небо, азовцам до 70-й минуты создать так и не удалось. Впрочем, и гости перестали беспокоить Гальчука – в указанный период можно вспомнить разве что замыкание подачи Кравченко в исполнении Батагова (мимо).

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В целом, поединок проходил ровно, но в его завершении СК Днепр-1 неожиданно потерял концентрацию. Мариуполь сразу же наказал за это: Федорчук на 82-й минуте получил передачу в последней трети поля, обыгрался в касание с Мишнёвым и мощно пробил метров с 24-х точно в левую девятку – 1:0! Через три минуты после этого классный дальний выстрел дался и Топалову, но мяч пролетел над перекладиной. Ещё через минуту Мишнёв пробил головой под перекладину после скидки от Путри – Юрчук парировал! На 88-й же ударом с дистанции мог отличиться сам Путря, но "круглый" пролетел "мимо левого нижнего угла.

СК Днепр-1 имел шанс отыграться сразу после гола Федорчука, но срезка Полегенько в собственные ворота после подачи с фланга отправилась точно в руки Гальчука. На 89-й же минуте гости едва не отыгрались усилиями Батагова, который пробил головой после углового – Гальчук в эффектном прыжке вытащил мяч из-под дальнего угла.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Мариуполя, который набрал 13 очков и поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице. СК Днепр-1, имея всего 11 зачётных баллов, опустился на восьмую строчку.

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