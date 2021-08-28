Катастрофический старт Мариуполя в чемпионате Украины заставляет команду искать усиление. На просмотре в лагере "азовцев" находится полузащитник белорусского Торпедо-БелАЗ Фабрисио Ойя, сообщает "Футбол NEWS".

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22-летний бразильский хавбек – воспитанник Коринтианса. Также играл за Сан-Бенту и Оэсте. Выступал за молодежную сборную Бразилии U-20.

В текущем чемпионате Беларуси Ойя в составе жодинской команды провел девять матчей и забил один гол.

Мариуполь после 5-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ последним, имея в своем активе лишь одно очко.

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