toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мариуполь легко обыграл Львов – чемпиону мира покорилось выдающееся достижение

19 июля 18:52 - Читати українською
Мариуполь легко обыграл Львов – чемпиону мира покорилось выдающееся достижение
Львов – Мариуполь – 0:2

Львов потерпел поражение от Мариуполя в рамках 32-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

 
Максим Чех 32’
Вячеслав Чурко 58’
32’ Максим Чех
58’ Вячеслав Чурко

Отчетная встреча не имела никакого турнирного значения для обоих соперников. Мариуполь забронировал за собой 8-ю строчку и уже готовится к поединку плей-офф УПЛ за Лигу Европы против Александрии, а Львов уже не имел шансов покинуть предпоследнее место.

Утверждены даты и время начала первых матчей плей-офф УПЛ за Лигу Европы

В конце концов, было заметно, что встречаются разные по классу команды. Даже несмотря на игровой кризис, подопечные Александра Бабича больше владели инициативой, были острее в атаке, и, соответственно, забивали.

Азовцы отправили в ворота хозяев по голу в каждом из таймов. В первой половине чемпион мира с Украиной U-20 Максим Чех забил свой первый гол на профессиональном уровне. После розыгрыша штрафного и навеса мимо мяча махнул Сабино, чего хватило Чеху, чтобы с пяти метров пробить в ближний угол ворот Срнавского. В середине второго тайма Львов привез себе пенальти. После навеса Корниенко с левого фланга Клименчук толкал в спину Кулакова, а Чурко с 11-метровой отметки пробил в верхний угол без шансов для голкипера.

Финальный свисток зафиксировал победу Мариуполя. Азовцы не проигрывают львовянам уже восемь поединков подряд. Последний раз ФК Львов побеждал азовцев еще в ноябре 2008 года.

blog_ava
"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко
20 июля
63616
Теги
Максим Максим Чех Мариуполь Мариуполь Львов Львов Львов - Мариуполь
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
2
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук