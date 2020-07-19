Мариуполь легко обыграл Львов – чемпиону мира покорилось выдающееся достижение

Львов потерпел поражение от Мариуполя в рамках 32-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Отчетная встреча не имела никакого турнирного значения для обоих соперников. Мариуполь забронировал за собой 8-ю строчку и уже готовится к поединку плей-офф УПЛ за Лигу Европы против Александрии, а Львов уже не имел шансов покинуть предпоследнее место.

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В конце концов, было заметно, что встречаются разные по классу команды. Даже несмотря на игровой кризис, подопечные Александра Бабича больше владели инициативой, были острее в атаке, и, соответственно, забивали.

Азовцы отправили в ворота хозяев по голу в каждом из таймов. В первой половине чемпион мира с Украиной U-20 Максим Чех забил свой первый гол на профессиональном уровне. После розыгрыша штрафного и навеса мимо мяча махнул Сабино, чего хватило Чеху, чтобы с пяти метров пробить в ближний угол ворот Срнавского. В середине второго тайма Львов привез себе пенальти. После навеса Корниенко с левого фланга Клименчук толкал в спину Кулакова, а Чурко с 11-метровой отметки пробил в верхний угол без шансов для голкипера.

Финальный свисток зафиксировал победу Мариуполя. Азовцы не проигрывают львовянам уже восемь поединков подряд. Последний раз ФК Львов побеждал азовцев еще в ноябре 2008 года.