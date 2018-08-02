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Мариуполь – Юргорден: где смотреть матч Лиги Европы

13:12 56 Читати українською
Мариуполь – Юргорден: где смотреть матч Лиги Европы
Мариуполь – Юргорден: где смотреть матч Лиги Европы

Мариуполь принимает Юргорден в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы-2018/19. Где смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч ЛЕ Мариуполь – Юргорден состоится в четверг, 2 августа. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Мариуполь – Юргорден: анонс ответного матча квалификации ЛЕ

Матч Мариуполь – Юргорден смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале "Футбол 1", начиная с 19:55. Кроме этого, в 19:15 там же стартует предматчевая студия. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 2-го квалификационного матча Лиги Европы.

Напомним, что первая половина противостояния завершилась ничьей – 1:1. Мариуполь почти удержал выездную победу, однако в компенсированное время пропустил мяч. Сегодня украинскую команду для выхода в следующий раунд ЛЕ устроит победа с любым счетом, или безголевая ничья.

Мариуполь сыграл результативную ничью с Юргорденом

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчиЧерноморец (Одесса)

Мариуполь - Юргорден: Четверг 02 августа 2018

Мариуполь
до матча
5
час
:
58
мин
Юргорден
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