Поединки 12-го тура УПЛ будут разбиты на два игровых дня. На трех из семи матчей будет использоваться система VAR: Шахтер – Минай, Мариуполь – Динамо и Заря – СК Днепр-1. Об этом информирует официальный сайт УАФ.

УАФ объявила судейские назначения на матчи 1/8 финала Кубка Украины

5 декабря

14:00 – Львов – Ингулец. Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево)

17:00 – Шахтер – Минай. Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр)

19:30 – Мариуполь – Динамо. Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.)

6 декабря

14:00 – Олимпик – Рух. Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.)

17:00 – Заря – СК Днепр-1. Арбитр – Владимир Копиевский (Кропивницкий), арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев)

17:00 – Десна – Ворскла. Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков)

19:30 – Колос – Александрия. Арбитр – Юрий Можаровский (Львов)

Заметим, после 11-ти туров в УПЛ лидирует Динамо, Шахтер идет вторым, Ворскла – третья. На дне турнирной таблицы расположился Рух.

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