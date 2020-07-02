Мариуполь готовит запасной план, если Карпаты не приедут на еще один матч

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал официальную отмену матча 24-го тура УПЛ против Карпат, который должен был состояться 1 июля.

"На самом деле мы очень расстроены тем, что никак не получается сыграть с Карпатами. Сначала игроки соперника заболели, теперь вот финансовые проблемы... Естественно, нам пришлось перестраивать тренировочный процесс. Ждем информацию относительно другого матча с теми же Карпатами 4-го июля.

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Верим и надеемся, что львовяне к нам все-таки приедут. Мы готовимся к этому матчу. Если же и этот поединок не состоится, то мы проведем двустороннюю игру. Пригласим судей и постараемся сделать матч, приближенный к официальному.

Команда находится в хорошем игровом тонусе. Если честно, эта игровая пауза нам не нужна. Мы могли сыграть, дав возможность проявить себя ребятам, у которых не так много игровой практики. Могу согласиться, что наша команда набрала, пусть еще не оптимальную, но хорошую форму. Уверен, мы еще будем добавлять. У нас достаточно молодая команда. Пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать опытных футболистов. Радует, что молодежь растет и ее прогресс виден. Это, безусловно, положительный момент", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

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