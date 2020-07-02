toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Мариуполь готовит запасной план, если Карпаты не приедут на еще один матч

2 июля 06:30 - Читати українською
Мариуполь готовит запасной план, если Карпаты не приедут на еще один матч
Александр Бабич / фото: Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал официальную отмену матча 24-го тура УПЛ против Карпат, который должен был состояться 1 июля.

 

"На самом деле мы очень расстроены тем, что никак не получается сыграть с Карпатами. Сначала игроки соперника заболели, теперь вот финансовые проблемы... Естественно, нам пришлось перестраивать тренировочный процесс. Ждем информацию относительно другого матча с теми же Карпатами 4-го июля.

Мариуполь озвучил желание провести матч с Карпатами – львовяне отказались от предыдущей встречи с азовцами

Верим и надеемся, что львовяне к нам все-таки приедут. Мы готовимся к этому матчу. Если же и этот поединок не состоится, то мы проведем двустороннюю игру. Пригласим судей и постараемся сделать матч, приближенный к официальному.

Команда находится в хорошем игровом тонусе. Если честно, эта игровая пауза нам не нужна. Мы могли сыграть, дав возможность проявить себя ребятам, у которых не так много игровой практики. Могу согласиться, что наша команда набрала, пусть еще не оптимальную, но хорошую форму. Уверен, мы еще будем добавлять. У нас достаточно молодая команда. Пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать опытных футболистов. Радует, что молодежь растет и ее прогресс виден. Это, безусловно, положительный момент", – цитирует Бабича пресс-служба Мариуполя.

"Лобановський запросив мене додому": чому Павлов покинув Динамо, воював з арбітрами і викурював по 3 пачки цигарок

blog_ava
"Динамо – это банда раскормленных мажоров": Заховайло раскритиковал киевлян за проваленный сезон
08:26
1493
Теги
Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Александр Александр Бабич Мариуполь - Карпаты
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
    Україна — 08:004620 Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
9
час
:
31
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук