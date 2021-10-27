Мариуполь – Динамо: Антюх, Леднев и Вербич возвращаются в стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Украины
Мариуполь в рамках 1/8 финала Кубка Украины 2021/22 принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь – Динамо начнётся в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт по каналу "Футбол 3".
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Стартовые составы
Мариуполь: Турбаевский – Холод, Удод, Петерман, Драмбаев – Чех, Мишнёв – Кащук, Очеретько, Топалов – Вьюнник
Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Микицей, Меличенко, Клименко, Шостак, Спировски, Микитишин, Свитюха
Динамо: Бойко – Тымчик, Забарный, Шабанов, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Антюх, Леднев, Вербич – Шкурин
Запасные: Бущан, Шепелев, Рамирес, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Витинью, Сирота, Кендзёра
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