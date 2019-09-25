Мариуполь – Динамо: стартовые составы и онлайн-трансляция перенесенного матча УПЛ

Мариуполь принимает Динамо в перенесенном матче 4-го тура УПЛ 2019/20. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Мариуполь – Динамо стартует в 17:00. Видеотрансляцию можно смотреть на телеканале "Футбол 1". Текстовый онлайн поединка Мариуполь – Динамо проведет "Футбол 24".

Этот матч должны были сыграть еще в середине августа, но перенесли из-за выступлений в еврокубках – вся страна верила, что Динамо пройдет Брюгге, а Мариуполь справится с АЗ. Перенос оказался лишним, ведь оба участника дружно провалили квалификацию.

После 7 сыгранных матчей в чемпионате между командами в таблице разрыв только в 2 очка: Динамо на 5 месте с 11 баллами, а Мариуполь на 8 месте с 9 пунктами. Киевляне на прошлой неделе якобы вышли из кризиса, обыграв Мальме и разгромив Ворсклу.

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Стартовые составы

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Корниенко – Тищенко, Чех – Чурко, Мишнев, Топалов – Вакула.

Запасные: Гальчук, Дава, Яворский, Горбунов, Полегенько, Кащук, Путря.

Динамо: Бойко – Кендзера, Шабанов, Кадар, Караваев – Сидорчук, Буяльский – Де Пена, Цыганков, Вербич – Родригес.

Запасные: Бущан, Шепелев, Соль, Сидклей, Гармаш, Самбрано, Беседин.