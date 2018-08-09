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Мариуполь – Бордо: прогноз на матч Лиги Европы

13:30 57 Читати українською
Мариуполь – Бордо: прогноз на матч Лиги Европы
Мариуполь – Бордо: прогноз на матч Лиги Европы / ФК Мариуполь

Мариуполь попытается навязать борьбу Бордо в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Мариуполь – Бордо состоится 9 августа в Одессе на стадионе Черноморец. Начало игры в 20:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Аналитики считают, что Мариуполь в домашней игре не имеет шансов удивить французских гостей. Букмекерская контора Bwin на победу Бордо предлагает коэффициент 1.62, а неожиданный успех приазовцев оценивает в 4.75, ничью же – в 3.7.

В William Hill похожие котировки. На выигрыш Мариуполя установлено гигантские 5.5, победа жирондинцев оценена коэффициентом 1.61, а ничья – 3.9.

При этом букмекеры надеются, что коллектив Александра Бабича в Одессе хотя бы раз поразит ворота Бордо. На то, что Мариуполь забьет, можно поставить за 1.67, тогда как на "сухой" матч атаки "чаек" – за 2.1.

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Напомним, что на предыдущем этапе турнира Мариуполь прошел шведский Юргорден, забив решающий гол в овертайме домашнего матча – пенальти от Фомина. В то же время Бордо не имел проблем с латвийским Вентспилсом – 3:1 по сумме двух игр.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Мариуполь - Бордо: Четверг 09 августа 2018

Мариуполь
до матча
5
час
:
7
мин
Бордо
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Лига Европы Мариуполь - Бордо Мариуполь Мариуполь Бордо Бордо
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