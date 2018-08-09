Мариуполь – Бордо: где смотреть матч Лиги Европы

Мариуполь принимает Бордо в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы-2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч квалификации Лиги Европы Мариуполь – Бордо состоится в четверг, 9 августа, в Одессе на стадионе Черноморец. Начало в 20:00 по киевскому времени.

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Матч Мариуполь – Бордо смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале "Футбол 1", начиная с 19:55. Кроме этого, в 19:15 там же стартует предматчевая студия. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, что на предыдущем этапе турнира Мариуполь прошел шведский Юргорден, забив решающий гол в овертайме домашнего матча – пенальти от Фомина. В то же время Бордо не имел проблем с латвийским Вентспилсом – 3:1 по сумме двух игр.

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