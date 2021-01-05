Защитник Шахтера Александр Драмбаев на полгода изменит клубную прописку.

Шахтер определился со спарринг-партнерами на первом зимнем сборе

19-летний защитник на правах аренды до конца сезона будет выступать в Мариуполе, сообщает официальный сайт азовцев.

Напомним, Драмбаев – воспитанник запорожского Металлурга. С 2018 года играет за Шахтер. В текущем сезоне он провел за Шахтер U-21 двенадцать матчей, в которых забил два гола. Имеет опыт выступлений за юношескую сборную Украины.

К слову, Александр стал 12-м футболистом Шахтера, который ныне выступает за Мариуполь на правах аренды.

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