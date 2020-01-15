Мариуполь арендовал Сагуткина – защитник досрочно вернулся из России

Чемпион Украины продолжает наводить порядок в своих рядах, отправляя в аренду игроков, на которых не рассчитывает в основной команде.

Защитник донецкого Шахтера Даниил Сагуткин перешел в Мариуполь на правах аренды, сообщает официальный сайт азовского клуба. Соглашение рассчитано до конца 2020 года.

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Напомним, 23-летний Сагуткин – воспитанник крымского футбола. Свою профессиональную карьеру он начал в Шахтере в 2014 году. Игрок выступал за дублирующие составы "горняков" или играл в аренде. В частности, в сезоне 2018/19 он выступал за киевский Арсенал. В начале июля 2019 года защитник перешов в Енисей – его контракт был рассчитан до 30 июня 2020 года. Однако игрок досрочно вернулся из российского клуба, чтобы набраться опыта в украинском первенстве.

Среди достижений Сагуткина участие в финале Юношеской лиги УЕФА сезона 2014/15 и чемпионство в молодежном первенстве Украины сезона-2017/2018.

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