17-летний Олег Очеретько арендован Мариуполем. Полузащитник начал текущий сезон в молодежной команде Шахтера и даже забил гол-красавец в матче против Зари U-21. Впрочем, Шахтер решил предоставить своему таланту игровую практику на взрослом уровне. Соответствующая информация о переходе хавбека появилась на официальном сайте УПЛ.

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Срок соглашения не сообщается. Отметим, ранее Мариуполь арендовал ряд футболистов Шахтера – состав приазовцев пополнили чемпионы мира Алексей Кащук, Даниил Сикан, Максим Чех, а также Артем Бондаренко, Даниил Игнатенко, Олег Кудрик, Дмитрий Топалов, Даниил Сагуткин, Игорь Кирюханцев, Назарий Муравский и ряд других исполнителей.

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