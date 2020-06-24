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ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ МАРИУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Мариуполь – Ворскла: безумные эмоции в раздевалке полтавчан после выхода в финал Кубка Украины

24 июня 23:24 - Читати українською
Мариуполь – Ворскла: безумные эмоции в раздевалке полтавчан после выхода в финал Кубка Украины
ФК Ворскла

Ворскла одолела Мариуполь в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

Основное и дополнительное время отчетного поединка завершились вничью 1:1. Настоящим героем серии пенальти стал 16-летний голкипер Ворсклы Павел Исенко, отразивший три удара.

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

После матча Юрий Максимов поблагодарил своих подопечных, а сами футболисты полтавчан не скрывали своей радости. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба.

Напомним, финал Кубка Украины состоится 8 июля. Там соперником Ворсклы станет киевское Динамо.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

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Ворскла Ворскла Кубок Украины Мариуполь - Ворскла Видеоновости
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