Мариуполь – Ворскла: безумные эмоции в раздевалке полтавчан после выхода в финал Кубка Украины

Ворскла одолела Мариуполь в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины.

Основное и дополнительное время отчетного поединка завершились вничью 1:1. Настоящим героем серии пенальти стал 16-летний голкипер Ворсклы Павел Исенко, отразивший три удара.

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

После матча Юрий Максимов поблагодарил своих подопечных, а сами футболисты полтавчан не скрывали своей радости. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба.

Напомним, финал Кубка Украины состоится 8 июля. Там соперником Ворсклы станет киевское Динамо.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал