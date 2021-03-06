Мариуполю в новом году не позавидуешь. Откатав весь первый круг на выезде, команде и в марте приходится побираться на чужих аренах – азовцы еще не играли на своем поле. К тому же, начало 2021 года оказалось тяжелым в плане результатов. В первых двух турах подопечные Остапа Маркевича потерпели минимальные поражения от Александрии и Зари, а неделю назад они только на последних минутах спасли ничью с СК Днепр-1. В общем, безвыигрышная серия Мариуполя составляет уже шесть матчей, причем коллектив проиграл даже Вересу в Кубке.

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Нельзя сказать, что азовцы безнадежные в игровом плане. Это точно не аутсайдер – просто коллектив молодой и крайне нестабильный в течении матча. С Александрией он включился только под конец встречи, с Зарей не удалось реализовать безумное игровое преимущество, а в Днепре команда провела два диаметрально противоположных по качеству тайма. К этому добавляется плохая реализация.

Для Ворсклы такой хрупкий и юный соперник выглядит идеальной целью. Проект Юрия Максимова не выдумывает ничего изысканного, а ставит на результат, темп, физику и качества отдельных исполнителей – все это замиксовано настолько круто, что реальные результаты превосходят ожидаемые. Ворскла в текущем сезоне взяла более шести очков и пропустила на 10 голов меньше, чем говорит xG – это говорит и о везении, но в текущем сезоне большие различия между реальной и ожидаемой статистикой характерны для большинства команд УПЛ.

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В предыдущем туре подопечные Юрия Максимова победили Александрию со счетом 3:1, однако там соперник выглядел значительно активнее – Ворскла же забила довольно случайные голы, хотя и перехватила инициативу после перерыва. До этого полтавчане выдали серию в пять матчей подряд без побед, потеряв очки с Десной, Минаем, Рухом, Ингульцом и Агробизнесом. Это очень настораживает. Ворскла сейчас такая же нестабильная и непредсказуемая, как и Мариуполь – в этом и заключается шанс для азовцев.

Кадровая ситуация

Травмированные или под вопросом: Танковский (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Чоботенко (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Мариуполь

Ворскла: Резник – Пердута, Яворский, Чеснаков – Тилль, Скляр, Пуцлин, Кане, Цитаишвили – Степанюк, Кулач

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Сагуткин, Быков, Драмбаев – Чех, Мишнёв – Очеретько, Бондаренко, Кащук – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Оба коллектива не отличаются стабильностью, однако у Ворсклы есть ряд важных преимуществ. В первую очередь, подопечные Юрия Максимова имеют стилистическое преимущество – они ставят на простой футбол от защиты и контратак, в то время как Остап Маркевич хочет играть через комбинации. На нынешних полях это желание азовцев будет проблемой.

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Во-вторых, Ворскла гораздо сильнее в кадровом плане. Здесь и исполнители опытные, и легионеры на любой вкус. В конце концов, в течение всего сезона Ворскла борется за самые высокие места, а Мариуполь держится ближе к зоне вылета. Все эти факторы заставляют ставить на победу полтавчан, хотя в целом в таком матче возможен любой результат. Команды УПЛ слишком равны.

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