Мариуполь – СК Днепр-1

Мариуполь неделю назад выдал один из лучших матчей сезона в Украине, расписав с Десной ничью 3:3, да ещё и на выезде. Результат, безусловно, крутой, но сути дел он не изменил – азовцы остались на последней позиции с отставанием от зоны переходных матчей в два очка. До спасительной 12-й строчки команде не хватает 8 зачётных баллов, а безвыигрышная серия подопечных Остапа Маркевича насчитывает уже три матча.

Конечно, ни футболистов, ни тренерский штаб, ни руководство такой расклад не устраивает. Мариуполю перед зимней паузой жизненно важно оторваться от дна турнирной таблицы. Правда, сделать это будет очень тяжело. Во-первых, коллектив имеет самую слабую оборону в чемпионате (41 пропущенный гол, 36 ожидаемых), хотя атака достаточно перспективна. Во-вторых, азовцы крайне нестабильны по ходу игры. В-третьих, соперник у них очень мощный.

СК "Днепр-1" подходит к поединку в статусе фаворита на бронзовые медали. По крайней мере, если говорить об осенней части чемпионата. Подопечные Игоря Йовичевича выиграли шесть матчей подряд с суммарным счётом 18:3, уничтожив на своём пути Александрию (3:1) и Ворсклу (5:1) – как следствие, "спортклубовцы" поднялись на третью позицию, оторвавшись от луганских и полтавских конкурентов 2 и 5 очков соответственно.

Даже в случае поражения днепровцы вряд ли опустятся вниз, ведь Заря в этом туре встретится с Динамо. Таким образом, на "желто-чёрных" сегодня ничего не давит. Сегодня они могут сыграть в собственное удовольствие – а что может быть лучше победы перед отпуском? Благо, соперник не из сложных.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чоботенко – Назаренко (под вопросом)

Дисквалифицированы: Чех (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – СК Днепр-1

Мариуполь: Турбаевский – Меличенко, Удод, Мампасси, Стасюк – Спировски, Мишнёв – Кащук, Очеретько, Топалов – Холод

СК Днепр-1: Кожукару – Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак – Игнатенко, Пихалёнок – Гуцуляк, Джурасек, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Мариуполь и в лучшие времена имел большие проблемы с СК Днепром-1, а сейчас зацепиться за очки будет в десятки раз труднее. Букмекеры, аналитики и обычные болельщики не верят в осечку подопечных Игора Йовичевича. Любой результат, помимо уверенной победы гостей, станет сенсацией.

Ингулец – Десна

Ингулец продолжает свободное падение. Петровцы не выиграют в 11 поединках подряд, вылетев из Кубка от второлигового ЛНЗ и опустившись в зону переходных матчей за УПЛ – от дна таблицы коллектив отделяют всего 2 зачётных балла. Зимовать подопечным Сергея Лавриненко придётся в четверке аутсайдеров, однако сейчас важно просто победить.

Недооценивать "казаков" не стоит, ведь в последних турах они выглядели не так уж и ужасно. И с СК Днепром-1, и с Шахтером, и с Зарей они потерпели минимальные поражения, дав каждому из них достойный бой – а Десна ныне не так мощна. Правда, для победы нужно качественно атаковать. Ингулец же в последних десяти матчах лишь дважды покидал поле с забитыми мячами, а всего команда провела 11 голов за 17 туров. Это – самый низкий показатель в чемпионате.

Впрочем, оборона Десны способна пропустить и от такого соперника. Неделю назад черниговцы принимали Мариуполь, получив три мяча в свои ворота, а вне поля раздаются разговоры о проблемах с финансированием и комплектацией на весну – Александр Рябоконь их и не скрывает. Впрочем, пока что коллектив сильно смотрится в атакующей работе – с тем же Мариуполем команда отыгралась с 0:2 до 3:2, хотя затем северяне всё равно проглотили ещё один гол.

Приблизительно так у Десны идёт весь сезон. Сначала – четыре подряд победы, потом – всего одна в десяти матчах. Сейчас же неудачные поединки чередуются с успешными, а на зимнюю паузу черниговцы могут уйти с шестого места (оттуда не так далеко до топ-5). Словом, списывать команду рано, но и делать дальновидные прогнозы не стоит.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ситало (Ингулец; под вопросом)

Дисквалифицированы: Домбровский, Калитвинцев (оба – Десна)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Десна

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Ковалев, Павлов, Асмелаш – Лупашко, Запорожец – Коваленко, Бартулович, Казак – Гопей

Десна: Литовка – Болбат, Сафронов, Цымбалюк, Селин – Арвеладзе, Юрченко – Волошин, Тотовицкий, Шевцов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры не определили однозначного фаворита. Оба коллектива неплохо выглядели в последних поединках. Обоим не хватает стабильности. Десна несколько сильнее в атаке, но явно слабее в оборонительной работе. В целом, соперники способны отобрать друг у друга очки, но ставить на победу кого-нибудь из них мы не решимся. Наиболее вероятной кажется ничья.

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