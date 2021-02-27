Мариуполь и СК Днепр-1 расписали феерическую ничью в 16 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Опытный Дуглас открыл счет, замкнув подачу Пихаленка со штрафного. Мариуполю помог отыграться другой стандарт – угловой, удар с рикошетом в стойку и добивание Меличенка.

Мариуполь на последних минутах спас ничью со СК Днепр-1 – азовцы прервали 4-матчевую проигрышную серию

Похожее развитие событий произошло во втором тайме. Чоботенко сбил Дубинчака в штрафной – Довбик четко реализовал пенальти. Мариуполь повторно сравнял счет, и снова с углового. На 88 минуте Кулаков перевел мяч в сетку, оформив окончательные 2:2.