Мариуполь – СК Днепр-1 – 2:2 – видео голов и обзор матча
17:48 - Читати українською
Мариуполь и СК Днепр-1 расписали феерическую ничью в 16 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
35’ Кирилл Меличенко
86’ Андрей Кулаков
Дуглас 12’
Артем Довбик 61’
12’ Дуглас
35’ Кирилл Меличенко
61’ Артем Довбик
86’ Андрей Кулаков
Опытный Дуглас открыл счет, замкнув подачу Пихаленка со штрафного. Мариуполю помог отыграться другой стандарт – угловой, удар с рикошетом в стойку и добивание Меличенка.
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Похожее развитие событий произошло во втором тайме. Чоботенко сбил Дубинчака в штрафной – Довбик четко реализовал пенальти. Мариуполь повторно сравнял счет, и снова с углового. На 88 минуте Кулаков перевел мяч в сетку, оформив окончательные 2:2.
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