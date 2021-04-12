УАФ дала оценку решениям Анатолия Абдулы в двух противоречивых эпизодах матча 21 тура УПЛ между Мариуполем и Шахтером (0:3).

Внимание привлек эпизод (77 минута) со столкновением голкипера азовцев Гальчука и Додо, за который назначили очень сомнительный пенальти в пользу "горняков". Зато более очевидный момент (82 минута) с рукой в штрафной Мариуполя главный арбитр проигнорировал.

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УАФ опубликовала вердикт на своем официальном сайте – две ошибки Абдулы. В первом моменте Гальчук уже зафиксировал мяч, поэтому Додо не имел права вступать в борьбу с голкипером Мариуполя. Значительно более уместной была бы желтая карточка легионеру Шахтера, а не пенальти.

Во втором моменте команда Каштру не получила справедливый пенальти. Игрок Мариуполя специально коснулся мяча рукой и должен был быть наказан желтой карточкой за срыв атаки.

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