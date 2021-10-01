Мариуполь постепенно превращается в одного из фаворитов на вылет из УПЛ, причем без всяких переходных матчей. Азовцы неделю назад опустились на дно турнирной таблицы, потерпев седьмое поражение в девяти турах – в нынешнем сезоне подопечные Остапа Маркевича сумели победить только Колос. До зоны плей-офф команде не хватает двух очков, а от спасительной 12-й позиции она отстала на четыре пункта. Ещё несколько проигрышей – и конкуренты пойдут в приличный отрыв.

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За Мариуполь несколько обидно, ведь практически в каждом матче коллектив демонстрировал неплохой футбол. Азовцам довольно сильно не везет: даже трёх голов в ворота Зари было недостаточно для победы, а в матче против Александрии в предыдущем туре они забили первыми и дважды попадали в каркас ворот – и всё равно проиграли. Впрочем, даже по ожидаемым очкам азовцы идут на 14-й строчке, опережая 15-й Минай на 0,1 xPTS. Слишком уж нестабильно выглядят подопечные Остапа Маркевича.

Рух под руководством Леонида Кучука тоже не впечатляет. Львовяне неплохо начали, заслуженно переиграв Верес и побеждая Колос до удаления в составе ковалёвцев, но затем эмоции улеглись, а депрессивный футбол вернулся. "Жёлто-чёрные" работают вторым номером, садясь в глухой "автобус" и создавая небольшое количество моментов – впрочем, эффективным такой подход не назвать. За последние пять туров команда проиграла СК Днепру-1, Десне и Динамо, удержав ничью с Зарей и минимально победив Львов благодаря автоголу соперника (при всего двух собственных ударах по воротам).

Календарь, конечно, был непростым, но для всех матчей был характерен вязкий футбол львовян. Где-то соперникам было тяжелее, где-то подопечных Леонида Кучука били без особого сопротивления, однако Рух в каждом случае выглядел слабо. Это подтверждается и статистикой – у "желто-черных аж 18,22 ожидаемых пропущенных голов (с отрывом худший результат в УПЛ) и 5,15 ожидаемых забитых (последнее место в таблице). С такой игрой победить Мариуполь будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Мишньов – Белый

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Рух

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Мампаси, Босанчич, Стасюк – Чех, Спировски – Свитюха, Вьюнник, Топалов – Кулаков

Рух: Панькив – Гагун, Стаменкович, Мартынюк, Мысык – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Бойчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Встреча двух кризисных команд, от которых не стоит ожидать феерии. Мариуполь кажется более интересным коллективом, однако подопечным Остапа Маркевича не хватает сил и характера, чтобы провести поединок ровно, без провисаний. Рух же играет депрессивно, имея ужасную систему атаки – даже на фоне Львова команда выглядела слабо.

В матчах между такими коллективами возможен любой результат, но более вероятной кажется ничья. На неё сейчас согласятся все.

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