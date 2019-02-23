Мариуполь – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мариуполь в первом матче после зимнего перерыва обыграл Мариуполь. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Украины 2018/2019, 19-й тур

Мариуполь – Олимпик – 2:1

Голы: Пихальонок, 45+3 (пен), Борячук, 48 (пен) – Г. Пасич, 26

Мариуполь в скандальном матче победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти

В первом тайме Олимпик контролировал ход игры и открыл счет. Впрочем, впоследствии два пенальти в ворота дончан переломили ход игры. Подопечные Шевчука создали несколько моментов, но вырвать ничью не смогли. В итоге – минимальная победа хозяев.

Мариуполь набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице - правда, конкуренты свой матч еще не сыграли. Олимпик остался на девятой позиции с 19 зачетными баллами.