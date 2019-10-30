Мариуполь – Олимпик – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мариуполь и Олимпик разыграли между собой судьбу путевки в 1/4 финала Кубка Украины.

Команды начали поединок без "разведки", создавая атаки у ворот друг друга, но результата это не принесло.

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После перерыва мариупольцы выглядели активнее. Гости удачно оборонялись и также не забывали контратаковать. Решающий гол был забит лишь в компенсированное время, точным ударом со штрафного отличился хавбек хозяев Вячеслав Чурко.

Победа Мариуполя вывела команду Бабича в четвертьфинал Кубка Украины.

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