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Мариуполь – Олимпик – 1:0 – видео гола и обзор матча

18:36 36 Читати українською
Мариуполь – Олимпик – 1:0 – видео гола и обзор матча
Мариуполь – Олимпик / Фото ФК Мариуполь

Мариуполь и Олимпик разыграли между собой судьбу путевки в 1/4 финала Кубка Украины.

 

Команды начали поединок без "разведки", создавая атаки у ворот друг друга, но результата это не принесло.

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После перерыва мариупольцы выглядели активнее. Гости удачно оборонялись и также не забывали контратаковать. Решающий гол был забит лишь в компенсированное время, точным ударом со штрафного отличился хавбек хозяев Вячеслав Чурко.

Победа Мариуполя вывела команду Бабича в четвертьфинал Кубка Украины.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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