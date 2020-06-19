Мариуполь – Львов, Ворскла – СК Днепр-1: анонс матчей УПЛ

В рамках 27-го тура чемпионата Украины Мариуполь принимает Львов, а Ворскла встретится с СК Днепром-1. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – Львов

Рестарт Мариуполя в УПЛ пока выглядит довольно неоднозначно. Подопечные Александра Бабича имеют хороший запас по очкам, но они уже расписали две результативные ничьи с Олимпиком и Ворсклой – в обоих поединках команде пришлось отыгрываться в конце тайма. Возможно, где-то азовцам не хватало тонуса из-за пробела с Карпатами, но с полтавчанами у них было равное количество матчей, поэтому оправданий быть не может. Мариуполь летом просто потерял хватку, поэтому не удивительно, что в СМИ появилась информация о возможном назначении Остапа Маркевича на пост главного тренера азовцев.

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У Львова свои проблемы. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в родном городе команда вынуждена катать выезды через всю страну – конечно же, на физические кондиции такой режим влияет не лучшим образом. Впрочем, ещё большей проблемой подопечных Егише Меликяна является атака – "горожане" и с Ворсклой, и с СК Днепром-1, и с Олимпиком создали критически низкое количество моментов, хотя уровень игры в других линиях не такой уж и слабый. Именно поэтому Львов набрал лишь одно очко из девяти (но в Днепре команду немного ограбили арбитры) и отстал от восьмого Мариуполя на четыре зачётных балла – и при этом упал на предпоследнюю строчку. Словом, сегодня оступаться недопустимо.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ренан, Сабино (Львов)

Дисквалифицированы: Быков, Игнатенко – Шина

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Львов

Мариуполь: Гальчук – Яворский, Дава, Чоботенко – Кирюханцев, Федорчук, Мишнёв, Горбунов – Кащук, Чурко – Фомин

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Люлька – Приймак – Богунов, Велвес, Татарков, Тавареш – Яковелли

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В двух очных встречах текущего сезона соперники забили аж один гол, поэтому и сейчас надеяться на феерию не стоит. Команды примерно равны по качеству игры, имеют схожие проблемы и одинаково мотивированы, поэтому можно ожидать ничью. Возможно, результативную.

Ворскла – СК Днепр-1

Ворскла стала наиболее нефартовым коллективом в первых турах после рестарта УПЛ. Подопечные Юрия Максимова провели два матча (с Львовом и Мариуполем), в обоих играя на две головы активнее и острее соперника – впрочем, забив один гол, не удавалось забить второй; в конце концов, команда пропускала и теряла победу. Вообще, по уровню футбола во второй шестёрке полтавчане сейчас выглядят чуть ли не сильнее СК Днепра-1, у которого пока больше слов, чем реального доминирования. Впрочем, этот уровень трёх очков "зелёно-белым" не давал, а отставание от Мариуполя уже составляет четыре зачётных балла. Ещё одна осечка – и о зоне плей-офф, возможно, придётся забыть.

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СК Днепр-1 по ресурсам и тактике является очевидным лидером второй шестёрки. Подопечным Дмитрия Михайленко уже сейчас нечего делать в чемпионате – отрыв от девятой позиции составляет 11 очков и, по всей вероятности, он ещё будет увеличиваться. Единственной реальной мотивацией является обкатка схем и новичков в рамках подготовки к плей-офф за еврокубки. С этим пока проблемы: днепровцы хотя и добыли заслуженные победы над Олимпиком и Львовом, однако при этом периодически теряли контроль над игрой – "горожане" так и вовсе забрали один тайм, а во втором были близки к пенальти, который вывел бы их вперёд. Словом, работать тренерскому штабу есть над чем, а Ворскла кажется идеальным спарринг-партнером.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Пердута, Сапай (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – СК Днепр-1

Ворскла: Ризнык – Якубу, Чеснаков, Альюне, Кане – Скляр, Пуцлин – Васин, Кулач, Ребенок – Шехич

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Логинов, Лопирьонок, Полевой – Кравченко – Ди Франко, Тейлор, Булеца, Назаренко – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В полтавской встрече команд в этом сезоне была зафиксирована ничья, а в Днепре "зелено-белые" проиграли минимально – и та Ворскла была гораздо слабее нынешней. Именно поэтому большого количества голов ожидать не стоит, но они точно будут. Соперники примерно равны (хотя СК немного ровнее), оба имеют свои козыри и недостатки, поэтому довольно вероятным результатом кажется результативная ничья.

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