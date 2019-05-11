Мариуполь – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча

В 28 туре чемпионата Украины Мариуполь дома победил Львов (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

В первом тайме команды голов не забивали, самую реальную возможность потерял нападающий Мариуполя Фомин, который нереализовал пенальти. Во второй половине встречи Пихальонок и Зубков отличились в воротах соперника.

Мариуполь уверенно победил Львов и вышел на четвертую позицию в УПЛ

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Мариуполя, который набрал 39 очков и поднялся на четвертую позицию, опережая Зарю на один зачетный балл. Львов остался на шестой строчке с 30-ю пунктами в активе.