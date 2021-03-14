Мариуполь – Колос

Мариуполь неудачно стартовал в новом году, не выиграв ни в одном из четырех туров и получив при этом три поражения – от Ворсклы, Зари и Александрии. Правда, в каждом из поединков азовцы выглядели довольно неплохо, иногда поджимая соперников в штрафную на целый тайм, однако нестабильность до сих пор остается главной особенностью команды Остапа Маркевича. Как следствие, безвыигрышная серия его подопечных составляет уже семь матчей, из которых зафиксировано шесть поражений. Очевидно, что Мариуполю хочется как можно скорее прекратить этот ужас.

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Колос недавно щеголял 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой удалось набрать очки практически со всеми лидерами чемпионата (включительно с двумя грандами). Впрочем, после неожиданного поражения от Руха команда начала пробуксовывать – в следующем же туре ковалёвцы расписали "нули" с Ингульцом, не реализовав пенальти. Правда, между этими поединками расположились 0:0 с Динамо течение 120 минут, поэтому о каком-то кризисе говорить не стоит. Колос до сих пор является опасным и сильным коллективом. Перед матчем против Мариуполя именно подопечные Руслана Костышина выглядят фаворитами.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сикан (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Быков, Танковский – Максименко

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Колос

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцева, Чоботенко, Сагуткин, Стасюк – Чех, Мишнев – Топалов, Очеретько, Горбунов – Кулаков

Колос: Волынец – Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов – Милько, Богданов – Чурко, Ореховский, Антюх – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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В очередное поражение Мариуполя не верится – уж очень симпатичный футбол демонстрируют азовцы. Впрочем, они снова проводят домашнюю игру на выезде, а молодость коллектива не позволяет стабильно провести даже один матч. На фоне взрослых и физически выносливых бойцов Руслана Костышина это слишком серьезный минус.

Результативная ничья при таком раскладе стала бы для подопечных Остапа Маркевича хорошим результатом – и азовцам под силу его достичь. Но не больше.

Александрия – Олимпик

Александрия неплохо начала новый год, одержав победы над Мариуполем и Минаем и расписав ничью с СК Днепр-1 в двух подряд матчах – один из них произошел в четвертьфинале Кубка, где "желто-черные" прошли дальше благодаря серии пенальти. Правда, в обоих случаях произошел натуральный отскок, ведь днепровцы доминировали, а александрийцы стояли в "автобусе" практически без моментов. С другой стороны, агрессивный стиль игры завершился болезненным поражением от Ворсклы.

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Пока подопечные Владимира Шарана остаются претендентами на еврокубки, отставая от пятой позиции на пять очков при матче в запасе. Впрочем, еще одна или две осечки с большой вероятностью выкинут команду из этой борьбы. Вряд ли александрийцы хотят этого, поэтому Олимпику необходимо побеждать при любых условиях.

Тем более, что дончане на старте года не впечатляют. Они потерпели четыре поражения подряд, уступив не только обоим грандам, а и СК Днепр-1 с Минаем – причем моментов у чужих ворот возникало немного. Приход Юрия Калитвинцева пока особо не помог выйти из кризиса, хотя в поединке с Шахтером команда имела шанс зацепиться за ничью. К сожалению, все завершилось не только минимальным проигрышем, а и скандалом, в результате которого Олимпик потерял домашний стадион. Словом, сейчас этому коллективу очень трудно.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Лучкевич, Ковалец (под вопросом) – Цымбалюк

Дисквалифицированы: Бабенко, Тейшейра (Олимпик)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Колос

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко – Гречишкин–- Третьяков, Шастал, Банада, Вантух – Ситало

Олимпик: Кичак – Пасич, Снурницын, Драме, Лебеденко – Политыло – Альваренга, Завийский, Романовский, Чогадзе – Нкенг

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Трудно говорить об Олимпике, учитывая скандалы вокруг и приход нового тренера. В первых матчах под его руководством особого прогресса, да и вообще каких-то изюминок заметно не было, но с течением времени команда может стать сильнее. Впрочем, вряд ли это могло произойти за неделю. Прямо сейчас дончане слишком проблемные.

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Александрия тоже не фонтан, но подопечные Владимира Шарана является целостным и сыгранным коллективом, способным как минимум "засушить" игру. В матчах же против нестабильных команд "желто-черные" выглядят сильно – это некий санитар леса. Особенно когда речь идет о домашних матчах. Именно поэтому стоит прогнозировать победу александрийцев.

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