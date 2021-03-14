Колос не встретил серьезного сопротивления от Мариуполя в поединке 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Колос самоуверенно начал встречу, что конвертировалось в быстрый мяч – Денис Костышин ассистировал, Чурко точно пробил под дальнюю штангу. Уже через несколько минут Костышин-младший ударом головой забил и сам.

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Мариуполь огрызнулся голом Бондаренко еще до перерыва, но Колос все же довел дело до логического завершения. Во втором тайме по мячу в свой актив записали Новак и Лысенко. На последнего, к слову, ассистировал Денис Костышин.

Колос с 26 очками расположился на 6 строчке турнирной таблицы УПЛ, а Мариуполь остался на 10 месте, имея в своем активе 17 пунктов.