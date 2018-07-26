Мариуполь – Юргорден: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

Началась продажа билетов на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между украинским Мариуполем и шведским Юргорденом.

Билеты на поединок Мариуполь – Юргорден поступили в продажу, сообщает официальный сайт клуба.

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Этот матч станет первым домашним в еврокубках для приазовцев за длительный период. Отметим, что Мариуполь примет шведов в Одессе на стадионе Черноморец. Встреча состоится 2 августа. Начало – в 20:00.

Пропуска на матч доступны в 4-х ценовых категориях – 80, 160, 230 и 250 гривен. Билеты можно приобрести в кассах одесской арены, а также онлайн. Напомним, что вместимость стадиона Черноморец составляет 34 858 зрителей.

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