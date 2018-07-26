toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДЕСНА - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Мариуполь – Юргорден: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы

06:00 1 Читати українською
Мариуполь – Юргорден: стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы
Мариуполь / ФК Мариуполь

Началась продажа билетов на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между украинским Мариуполем и шведским Юргорденом.

Билеты на поединок Мариуполь – Юргорден поступили в продажу, сообщает официальный сайт клуба.

Юргорден – Мариуполь: приазовцы прибыли в Стокгольм

Этот матч станет первым домашним в еврокубках для приазовцев за длительный период. Отметим, что Мариуполь примет шведов в Одессе на стадионе Черноморец. Встреча состоится 2 августа. Начало – в 20:00.

Пропуска на матч доступны в 4-х ценовых категориях – 80, 160, 230 и 250 гривен. Билеты можно приобрести в кассах одесской арены, а также онлайн. Напомним, что вместимость стадиона Черноморец составляет 34 858 зрителей.

Юргорден: легендарні шведи, які пам’ятають Шеву – перший суперник українців у єврокубках 2018/19

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Мариуполь - Юргорден: Четверг 02 августа 2018

Мариуполь
до матча
7
дн
:
18
час
:
39
мин
Юргорден
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Черноморец Мариуполь Мариуполь Лига Европы билеты на футбол Юргорден Юргорден Мариуполь - Юргорден
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Ювентус
02:00
Бавария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук