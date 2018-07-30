Мариуполь – Юргорден: стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок

Определились арбитры ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы между Мариуполем и Юргорденом (первый матч закончился вничью –1:1).

УЕФА назначил главным рефери поединка ирландца Роберта Харви. На линиях ему будут помогать Уэйн МакДонелл и Дермут Брутон.

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Четвертый арбитр – Бернард Конолли. Делегат УЕФА – Флорин Пруня из Румынии. Наблюдатель арбитража – венгр Шандор Пиллер, сообщает пресс-служба Мариуполя.

Напомним, что ответный матч Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в Одессе. Начало поединка в 20:00. Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.

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