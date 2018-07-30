toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

Мариуполь – Юргорден: стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок

15:42 30 Читати українською
Мариуполь – Юргорден: стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок
Роберт Харви / Twitter

Определились арбитры ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы между Мариуполем и Юргорденом (первый матч закончился вничью –1:1).

УЕФА назначил главным рефери поединка ирландца Роберта Харви. На линиях ему будут помогать Уэйн МакДонелл и Дермут Брутон.

О взятках, гепатите и России: как Юргорден готовит шведских фанатов к выезду на матч Лиги Европы против Мариуполя

Четвертый арбитр – Бернард Конолли. Делегат УЕФА – Флорин Пруня из Румынии. Наблюдатель арбитража – венгр Шандор Пиллер, сообщает пресс-служба Мариуполя.

Напомним, что ответный матч Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в Одессе. Начало поединка в 20:00. Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.

Эффект присутствия: как Стокгольм принимает матч Юргорден – Мариуполь

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Мариуполь - Юргорден: Четверг 02 августа 2018

Мариуполь
до матча
3
дн
:
3
час
:
16
мин
Юргорден
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Мариуполь Мариуполь Мариуполь - Юргорден
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
1
час
:
46
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук