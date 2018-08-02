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Мариуполь – Юргорден: Дава вернулся в общую группу приазовцев

11:18 26 Читати українською
Мариуполь – Юргорден: Дава вернулся в общую группу приазовцев
Джойским Дава (справа) / ФК Мариуполь

Центральный защитник Мариуполя Джойским Дава готов помочь приазовцам в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

"Травмированных нет. Готовится к игре и Дава. Здесь больше момент эмоционального характера. Такие матчи у нас не каждую неделю. Никакие переезды или перелеты не должны повлиять на наше эмоциональное состояние.

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Насколько нас хватит функционально, покажет игра. Уверен, что завтра каждый футболист отдастся полностью на поле", – цитирует наставника Мариуполя Александра Бабича официальный сайт клуба.

Отметим, что Джойским Дава стал игроком Мариуполя зимой и успел провести за приазовцев 10 матчей. Поединок Мариуполь – Юргорден состоится уже сегодня, 2 августа. Начало матча в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчиЧерноморец (Одесса)

Мариуполь - Юргорден: Четверг 02 августа 2018

Мариуполь
до матча
5
час
:
57
мин
Юргорден
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Мариуполь - Юргорден Мариуполь Мариуполь Лига Европы Юргорден Юргорден Александр Бабич Александр Бабич Джойским Дава Джойским Дава
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