Мариуполь – Юргорден: Дава вернулся в общую группу приазовцев

Центральный защитник Мариуполя Джойским Дава готов помочь приазовцам в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против шведского Юргордена.

"Травмированных нет. Готовится к игре и Дава. Здесь больше момент эмоционального характера. Такие матчи у нас не каждую неделю. Никакие переезды или перелеты не должны повлиять на наше эмоциональное состояние.

Мариуполь – Юргорден: анонс ответного матча квалификации ЛЕ

Насколько нас хватит функционально, покажет игра. Уверен, что завтра каждый футболист отдастся полностью на поле", – цитирует наставника Мариуполя Александра Бабича официальный сайт клуба.

Отметим, что Джойским Дава стал игроком Мариуполя зимой и успел провести за приазовцев 10 матчей. Поединок Мариуполь – Юргорден состоится уже сегодня, 2 августа. Начало матча в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.