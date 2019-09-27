Мариуполь – это Шахтер-2, – Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук объяснил принципиальность противостояния Динамо и Мариуполя.

"Важно, что у Динамо хватило запаса прочности на матч с Мариуполем. В первую очередь, прочности психологической. Настраиваться на встречу после победы 5:0 крайне непросто, тем не менее киевляне сумели дожать соперника.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

А о значимости этого успеха и говорить лишний раз не проходится, ведь Мариуполь – это, по сути, Шахтер-2. Динамовцам там всегда было сложно.

Если проводить историческую параллель, то Шахтеру в свое время было очень тяжело играть против киевского ЦСКА, где выступали практически все бывшие динамовцы", – сказал Федорчук FootBoom.

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