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Мариуполь – Яруд – 3:3 – видео голов и обзор матча

22:14 35 Читати українською
Мариуполь – Яруд – 3:3 – видео голов и обзор матча
Мариуполь – Яруд – 3:3 – видео голов и обзор матча

Маруполь сыграл вничью с Ярудом в товарищеском матче.

Сегодня Мариуполь провел контрольную игру с мариупольским Ярудом. Игра завершилась вничью – 3:3.

Товарищеские матч

Мариуполь – Яруд – 3:3

Голы: Авагимян, 59, Бугай, 88, Вакула, 90 – Мочевинский, 34, Быковский, 42, Быковский, 45

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