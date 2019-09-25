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Мариуполь – Динамо: Вербич посвятил победу травмированному Бурде

22:21 33 Читати українською
Мариуполь – Динамо: Вербич посвятил победу травмированному Бурде
Празднование гола Вербича / Футбол 24

Вингер Динамо Беньямин Вербич посвятил победу над Мариуполем (1:0) в перенесенном матче 4 тура УПЛ Никите Бурде, которого ждет операция.

 
Беньямин Вербич 90+2’
90+2’ Беньямин Вербич

Беньямин Вербич в своем Instagram поздравил команду с тяжелой победой над Мариуполем (1:0), в котором именно словенец забил единственный и победный гол. В сообщении вингер вспомнил Никиту Бурду, который получил тяжелую травму.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

"Никитос, для тебя. Браво, команда", – написал Вербич.

Динамо после 8 туров набрало 14 очков и находится на 3 позиции в турнирной таблице УПЛ. Столько же у второй Десны.

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Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1
19:55
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Теги
Мариуполь - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Беньямин Вербич Беньямин Вербич Никита Бурда Никита Бурда
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