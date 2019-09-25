Мариуполь – Динамо: Вербич посвятил победу травмированному Бурде

Вингер Динамо Беньямин Вербич посвятил победу над Мариуполем (1:0) в перенесенном матче 4 тура УПЛ Никите Бурде, которого ждет операция.

Беньямин Вербич в своем Instagram поздравил команду с тяжелой победой над Мариуполем (1:0), в котором именно словенец забил единственный и победный гол. В сообщении вингер вспомнил Никиту Бурду, который получил тяжелую травму.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

"Никитос, для тебя. Браво, команда", – написал Вербич.

Динамо после 8 туров набрало 14 очков и находится на 3 позиции в турнирной таблице УПЛ. Столько же у второй Десны.