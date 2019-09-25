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Мариуполь – Динамо: Михайличенко назвал проблему киевлян в поединке

21:16 44 Читати українською
Мариуполь – Динамо: Михайличенко назвал проблему киевлян в поединке
Алексей Михайличенко / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Мариуполем (1:0) в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

 
Беньямин Вербич 90+2’
90+2’ Беньямин Вербич

"Игра, как мы и предполагали, вышла вязкой, было много борьбы. Рад, что несмотря на жесткий график, нам удается менять состав, чтобы команда выглядела свежей. Сегодня многое получилось, многое – нет.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

Мне показалось, что у нас было достаточно много брака в простых ситуациях. Наверное, сказалось напряжение матча, а также тот ритм, в котором мы играем. Как по мне, не хватало уверенности и спокойствия в ситуациях, когда нужно было завершать атаки. Если бы мы удачно сыграли впереди, все могло сложиться легче для нас и не было бы таких нервных последних минут.

Нужно исходить из того, что мы играем через два дня на третий. Я уже говорил, что восстанавливать психологический тонус гораздо сложнее, чем физические кондиции. Когда не реализуются моменты один за другим, то это сказывается на состоянии игроков. Благодарен ребятам, что они играли до конца, так, как мы договаривались, а не сбились на навал, создавали моменты. Что, в итоге, и привело к тому, что мы все-таки забили победный мяч", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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