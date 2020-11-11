"11 ноября восстановим тренировочный процесс. Спарринги не запланированы, сейчас важно, как следует восстановиться. Что касается календарного поединка 12 тура чемпионата УПЛ с Динамо, который должен был состояться 5 декабря в Мариуполе, то есть договоренность провести его в Киеве.

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Это позволит динамовцам лучше подготовиться к заключительному матчу группового турнира Лиги чемпионов с венгерским Ференцварошем, а Мариуполю поберечь новый газон, который сейчас укладывают на футбольном поле местного стадиона. Тем более, что синоптики 5 декабря обещают в Мариуполе минусовую температуру и снег, а в Киеве будет возможность сыграть в надлежащих условиях", – цитирует Остапа Маркевича Meta-ratings.

Добавим, что матч 12-го тура запланирован на 5 декабря, начало игры в 19:30. После 9-ти туров Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 20 пунктов, Мариуполь идет восьмым с 12 зачетными баллами.

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