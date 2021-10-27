Мариуполь и Динамо выбрали, в комплектах каких цветов сыграют сегодняшний поединок 1/8 финала Кубка Украины.

Динамо сыграет в матче Кубка Украины в привычных бело-голубых цветах, а вратарь – в сером комплекте, сообщает официальный сайт киевлян.

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Мариуполь же будет противостоять киевлянам в привычных оранжевых цветах. Голкипер азовцев выйдет на поле в черной экипировке.

Мариуполь и Динамо встретятся в рамках 1/8 финала Кубка Украины уже сегодня, 27 октября. Начало встречи в 17:00.

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