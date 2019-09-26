Мариуполь – Динамо: Караваев обвинил азовцев в несоблюдении регламента

Хавбек Динамо Александр Караваев поделился впечатлениями от победы над Мариуполем (1:0) в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

"Забив в конце матча, мы показали, что у команды есть характер. К тому же не реализовали много моментов – и в перекладину попадали, и Худжамов спасал. Справедливости ради стоит отметить, что и пропустить могли... Но дотерпели, дожали, играли с первой и до последней минуты единой командой, поэтому и удалось забить победный мяч.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

Полный матч на левом фланге защиты провел впервые в карьере. Тренер попросил сыграть на этой позиции, поскольку у Миколенко были определенные проблемы, поэтому выхода не было. Трудно было только в том смысле, что нужно иначе перестраиваться при смене флангов. В целом, функции те же самые, только здесь нужно было больше подстраиваться под неудобную ногу. Еще и поле не позволяло воплощать все свои задумки, поскольку мяч тормозил, поэтому и не удавалось демонстрировать быстрый футбол.

Здесь никогда особенно не поливают газон, хотя, насколько я знаю, даже в регламенте есть требование о поливе поля перед матчем и в перерыве. Но в Мариуполе решили не придерживаться регламента... Мы выходим на поле, делаем свое дело. Главное, что мы выиграли этот матч, добыли тяжелые три очка и двигаемся дальше", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

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